Футбол

«Ливерпуль» одержал уверенную победу над «МЮ»
REGNUM
12:52

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
16 декабря между коллективами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «мерсисайдцев» со счетом 3:1.
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