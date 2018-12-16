Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
РИА Новости
13:04

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
"Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости13:04

Подробнее о событии

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ, у Шакири дубль

Советский спорт12:50

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Газета.Ru13:04

Дубль Шакири принес «Ливерпулю» победу над «МЮ»

LiveSport.ru12:59

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ

Sport24.ru12:50

Клопп еще ближе к чемпионству, а Моуринью – к увольнению. «Ливерпуль» победил «МЮ»

Спорт-Экспресс13:20

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» — в обзоре дня

Чемпионат16:00

«Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «МЮ» и вернулся на первое место в АПЛ

Матч ТВ12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Футбол

Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»

"Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Футбол

Месси первым забил 50 мячей в 2018 году

Обновлено в 17:47
Футбол

МЮ повторил худший старт в АПЛ за последние 28 лет

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» в матче 17-го тура чемпионата Англии. В активе у МЮ на данный момент 26 очков.
Обновлено в 15:08
Футбол

Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А

"Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии (3:2). Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт.
Обновлено в 16:56
Футбол

Азар забил первый гол за два месяца

Последний раз футболист забивал 7 октября в матче с «Саутгемптоном» (3:0). В этом сезоне Азар провел в АПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
Обновлено в 09:28
Футбол

Аршавин заявил, что «Зенит» вернет чемпионство в Петербург

Бывший футболист уверен, что зимой игроки сине-бело-голубых будут хорошо работать и вернут чемпионство в Петербурге.
Обновлено в 14:25
Футбол

Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру команды в финале чемпионата Европы во Франции (21:24).
Обновлено в 15:42
Футбол

«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»

"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 11:03
Футбол

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
Футбол

ЦСКА нацелился на полузащитника «Яблонца»

По информации Daily Mail, интерес к 24-летнему футболисту проявляет московский ЦСКА.
Обновлено в 08:09
Футбол

Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy-2018

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт стал обладателем премии Golden Boy-2018.
Обновлено в 19:28
Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол

Гендиректор «Анжи»: «Долг клуба понизился до 220 миллионов рублей»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что клуб все еще испытывает финансовые затруднения, несмотря на помощь от РПЛ.
Обновлено в 14:55
Футбол

«Чуть-чуть покромсали». Ещенко показал прооперированную ногу

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко перенес операцию на колене в связи с разрывом крестообразной связки колена.
Обновлено в 07:21
Футбол

Мануэл Фернандеш покидает «Локомотив»

Хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш перейдет в турецкий «Истанбул Башакшехир», осталось согласовать условия трансфера.
Обновлено в 04:20
ещё по теме
Главное