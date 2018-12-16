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"Наполи" после фиаско в Лиге чемпионов, поражения от "Ливерпуля" и вылета в турнир рангом ниже, был близок к неудаче и в Серии А. В гостях у "Кальяри" команда Карло Анчелотти, несмотря на перевес по всем статьям, в основное время так и не смогла распечатать ворота соперника, который особенно хорош на своем поле.