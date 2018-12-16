Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
РИА Новости
13:04

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
"Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости13:04

Подробнее о событии

Жозе Моуринью: «Ливерпуль» выиграл в тот момент, когда играл не сильнее нас

Советский спорт14:29

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Газета.Ru13:04

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1, 16 декабря 2018, АПЛ, Шакири

Чемпионат14:02

«МЮ» показывает в чемпионате Англии худший результат за 28 лет

Sport24.ru13:18

Жозе Моуринью: «„Ливерпуль“ был быстрее и мощнее, у „МЮ“ ничего не получилось ему противопоставить»

Спорт-Экспресс13:31

Жозе Моуринью: «Дубль Шакири в матче с „МЮ“ — это везение»

Матч ТВ14:24

«МЮ» набрал 26 очков в 17 стартовых турах АПЛ. Это худший показатель клуба за 28 лет

Sports.ru14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Футбол

Милик вырвал для «Наполи» победу над «Кальяри»

"Наполи" после фиаско в Лиге чемпионов, поражения от "Ливерпуля" и вылета в турнир рангом ниже, был близок к неудаче и в Серии А. В гостях у "Кальяри" команда Карло Анчелотти, несмотря на перевес по всем статьям, в основное время так и не смогла распечатать ворота соперника, который особенно хорош на своем поле.
Обновлено в 13:57
Футбол

«Леванте» — «Барселона»: Вермален и Видаль сыграют в основе гостей

Обновлено в 14:05
Футбол

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург»

Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство в Петербург.
Обновлено в 06:22
Футбол

«Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»

В матче 18-го тура чемпионата Франции Лилль на выезде обыграл Ним со счетом 3:1.
Обновлено в 11:00
Футбол

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
Футбол

Дейли Блинд оформил свой первый хет-трик в карьере

Защитник Дейли Блинд, выступающий за амстердамский «Аякс», оформил свой первый хет-трик в карьере.
Обновлено в 10:33
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

Ещенко показал швы на ноге после операции

Обновлено в 07:53
Футбол

«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 10:11
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба

По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус».
Обновлено в 05:15
Футбол

Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
Обновлено в 10:02
Футбол

Сарри: «Могли выиграть с более крупным счетом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Брайтоном». Я думаю, мы провели хороший матч.
Обновлено в 11:40
Футбол

Первый автомобиль Криштиану Роналду выставлен на продажу

Обновлено в 12:41
ещё по теме
Главное