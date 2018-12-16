"Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1.

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ

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