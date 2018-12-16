Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
РИА Новости
13:04

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
"Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1.
РИА Новости13:04

Подробнее о событии

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ, у Шакири дубль

Советский спорт12:50

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Газета.Ru13:04

«Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «МЮ» и вернулся на первое место в АПЛ

Sportbox.RU12:58

«МЮ» показывает в чемпионате Англии худший результат за 28 лет

Sport24.ru13:18

Клопп еще ближе к чемпионству, а Моуринью – к увольнению. «Ливерпуль» победил «МЮ»

Спорт-Экспресс13:20

Моуринью: голы Шакири в матче с «Манчестер Юнайтед» — это везение

Чемпионат13:24

«Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «МЮ» и вернулся на первое место в АПЛ

Матч ТВ12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Футбол

«Ницца» с «Сент-Этьеном» поделили очки в неполных составах

"Ницца" с "Сент-Этьеном" не определили сильнейшего в боевом матче 18-го тура.
Обновлено в 13:07
Футбол

«Бетис» обыграл «Эспаньол», одержав третью подряд победу в Примере

Таким образом, «Бетис» одержал третью подряд победу в Примере, а «Эспаньол» потерпел пятое кряду поражение.
Обновлено в 12:06
Футбол

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
Футбол

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команда Сергея Семака станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»

"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 11:03
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол

Ещенко показал швы на ноге после операции

Обновлено в 07:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба

По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус».
Обновлено в 05:15
Футбол

Сарри: «Могли выиграть с более крупным счетом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Брайтоном». Я думаю, мы провели хороший матч.
Обновлено в 11:40
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол

Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
Обновлено в 10:02
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол

«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева

Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили. Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится.
Обновлено в 10:11
Футбол

Первый автомобиль Криштиану Роналду выставлен на продажу

Обновлено в 12:41
ещё по теме
Главное