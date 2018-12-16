Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Газета.Ru
13:04

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Ливерпуля. В составе победителей забитыми мячами отметились Садио Мане и Джердан Шакири, который оформил дубль.
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