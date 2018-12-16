Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛГазета.Ru13:04
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
|24′
|26′
Диого Далот
|33′
Джесси Лингард
|40′
Ромелу Лукаку
|46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
|70′
Джердан Шакири
|73′
|79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
|80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
|84′
|85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|64%
|Владение мячом
|36%
|81%
|Процент точных передач
|65%
|10
|Удары в сторону ворот
|2
|10
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|3
|13
|Угловые
|2
|3
|Отборы
|24
|6
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
2
Клайн
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
23
Шакири
2 ×
11
Салах
9
Фирмино
14
Хендерсон
1
Де Хеа
27
Феллайни
36
Дармиан
3
Байи
2
Линделёф
18
Янг
8
Мата
31
Матич
11
Марсьяль
10
Рэшфорд
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Ливерпуля. В составе победителей забитыми мячами отметились Садио Мане и Джердан Шакири, который оформил дубль.
Газета.Ru13:04
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