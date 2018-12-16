Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛРИА Новостивчера в 13:04
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
|24′
|26′
Диого Далот
|33′
Джесси Лингард
|40′
Ромелу Лукаку
|46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
|70′
Джердан Шакири
|73′
|79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
|80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
|84′
|85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|64%
|Владение мячом
|36%
|81%
|Процент точных передач
|65%
|10
|Удары в сторону ворот
|2
|10
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|3
|13
|Угловые
|2
|3
|Отборы
|24
|6
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
2
Клайн
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
23
Шакири
2 ×
11
Салах
9
Фирмино
14
Хендерсон
1
Де Хеа
27
Феллайни
36
Дармиан
3
Байи
2
Линделёф
18
Янг
8
Мата
31
Матич
11
Марсьяль
10
Рэшфорд
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
"Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1.
РИА Новостивчера в 13:04
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ, у Шакири дубль
Советский спортвчера в 12:50
«Манчестер Юнайтед» повторил свой худший результат после 17 туров за последние 28 лет
Спорт-Экспрессвчера в 15:16
«МЮ» набрал 26 очков в 17 стартовых турах АПЛ. Это худший показатель клуба за 28 лет
Sports.ruвчера в 14:03
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Футбол
Месси забил 50-й гол в 2018 году
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
«Монако» крупно проиграл «Лиону», Головин был удален
"Лион" разгромил "Монако" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Защитник «Аякса» стал обладателем премии Golden Boy
Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы, сообщает Tuttosport.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
«Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
«Челси» одержал выездную победу над «Брайтоном»
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Аршавин заявил, что «Зенит» вернет чемпионство в Петербург
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»
Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Евгений Трефилов: в финале мы сыграли отвратительно
Наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов после поражения своей команды в финале чемпионата Европы от соперниц из Франции (21:24) сказал журналистам, что главный матч турнира наши девушки сыграли не слишком хорошо.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
Сергей Семак сегодня узнает соперника в плей-офф
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне сегодня, 17 декабря, в 15:00 (по московскому времени).
Обновлено в 00:01
Футбол
Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»
«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Саутгейт был признан тренером года в Англии
Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»
"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
Полузащитник «Ростова» поддержал Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 22:28