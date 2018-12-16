Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
РИА Новости
вчера в 13:04

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
"Ливерпуль" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1.
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