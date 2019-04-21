«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вышел на первое место в АПЛЧемпионат 12:51

«Ливерпуль», набрав 88 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (31) остался в зоне вылета на 18-м месте. В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Хаддерсфилдом».

Спорт день за днем

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вышел на первое место в АПЛ

Спорт день за днем

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