«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛНева Спорт 12:58

После 35 матчей «Ливерпуль» вышел на первое место, набрав 88 очков и опередив «Манчестер Сити», у которого на одну игру меньше. «Кардифф Сити» располагается на третьем с конца, 18-м, месте, имея в активе 31 очко.

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛ

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