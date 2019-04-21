Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛНева Спорт 12:58
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
|57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
|67′
|71′
Наби Кейта
Фабиньо
|75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
|79′
Арон Гуннарссон
|80′
|81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
|83′
|86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
|90′+1′
Джеймс Милнер
|26%
|Владение мячом
|74%
|54%
|Процент точных передач
|86%
|2
|Удары в сторону ворот
|8
|2
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|10
|7
|Отборы
|8
|6
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Кардифф Сити
Расстановка 4‑5‑1
1
Этеридж
2
Пелтьер
4
Моррисон
5
Экееле Манга
3
Беннетт
11
Мерфи
17
Гуннарссон
21
Камараса
15
Бакуна
19
Мендес-Лэйнг
10
Зохоре
13
Алиссон
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
5
Вейналдум
7
Милнер
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
После 35 матчей «Ливерпуль» вышел на первое место, набрав 88 очков и опередив «Манчестер Сити», у которого на одну игру меньше. «Кардифф Сити» располагается на третьем с конца, 18-м, месте, имея в активе 31 очко.
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