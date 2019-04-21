Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место в АПЛНева Спорт 12:58

Кардифф Сити — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
67′
71′
Наби Кейта
Фабиньо
75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
79′
Арон Гуннарссон
80′
81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
83′
86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
90′+1′
Джеймс Милнер
После 35 матчей «Ливерпуль» вышел на первое место, набрав 88 очков и опередив «Манчестер Сити», у которого на одну игру меньше. «Кардифф Сити» располагается на третьем с конца, 18-м, месте, имея в активе 31 очко.
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