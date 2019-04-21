«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое местоСпорт-Экспресс 12:58

"Ливерпуль" победил "Кардифф" в матче 35-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились хавбеки Джорджиньо Вайналдум и Джеймс Милнер. "Ливерпуль" набрал 88 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Кардифф" с 31 баллом располагается на 18-й строчке.

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место

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