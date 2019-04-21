Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое местоСпорт-Экспресс 12:58

Кардифф Сити — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
67′
71′
Наби Кейта
Фабиньо
75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
79′
Арон Гуннарссон
80′
81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
83′
86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
90′+1′
Джеймс Милнер
"Ливерпуль" победил "Кардифф" в матче 35-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились хавбеки Джорджиньо Вайналдум и Джеймс Милнер. "Ливерпуль" набрал 88 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Кардифф" с 31 баллом располагается на 18-й строчке.
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