«Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв лондонский «Челси» в матче за трофей. Игра проходила в Стамбуле и завершилась в серии пенальти.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти и взял Суперкубок УЕФА

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