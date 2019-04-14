Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛРИА Новости 13:42

"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице. У "Манчестер Сити" есть матч в запасе. "Челси" (66) занимает четвертое место.
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Гол-бомба от Салаха. «Челси» в нокауте, «Ливерпуль» снова первый

Спорт-Экспресс13:50

«Ливерпуль» обыграл «Челси» благодаря голам Мане и Салаха

Советский спорт13:22

«Ливерпуль» за три минуты разобрался с «Челси» и остался лидером АПЛ

Sport24.ru13:55

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первое место в АПЛ

Матч ТВ13:24

«Ливерпуль» убрал «Челси» и вернулся на первое место. Календарь – за команду Клоппа

Sports.ru14:46

«Ливерпуль» обыграл «Челси» благодаря голам Мане и Салаха

Чемпионат13:22

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

Газета.Ru13:24
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Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика

ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти

Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.
Обновлено в 11:21
Спорт

Ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера

Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила на тренировке каскад четверной лутц - тройной риттбергер, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Авто

Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля

Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Политика

Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

Обновлено вчера в 21:59
Технологии

Смартфон поглотил космос

День космонавтики напомнил о том, в каком кризисе находится человечество и технологический прогресс спустя 58 лет после первого полёта в космос.
Обновлено в 11:39
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей, разгромив «Анжи» в домашнем матче 23-го тура.
Обновлено в 11:54
Музыка

Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае

Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Футбол

ФК «Ростов» разделал на мясо красно-белых ходоков из «Спартака»

Репортаж Donnews.ru с «Ростов-Арены», где 14 апреля красно-белые ходоки преклонили колено перед Валерийской сталью.
Обновлено в 14:34
Политика

Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора

Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 14:50
Политика

СБУ назвала количество посетивших дебаты Порошенко

Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя Национальной полиции страны Александр Фацевич оценил количество посетителей дебатов в пять тысяч человек.
Обновлено в 12:52
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Происшествия

СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве

Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Культура

Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой

Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.
Обновлено в 11:12
Происшествия

В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено в 03:31
Гаджеты

Amazon может запустить бесплатный музыкальный сервис

Источники издания Billboard рассказали, что Amazon ведёт переговоры с партнёрами о запуске бесплатного музыкального сервиса.
Обновлено в 04:21
Футбол

Черчесов: «Спартак» не обращался ко мне после отставки Карреры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что у него не было переговоров с московским «Спартаком» после отставки Массимо Карреры с поста наставника московского клуба.
Обновлено в 14:50
Наука

«Звезда смерти» помогла ученым понять, как образуются окаменелости

Судя по окаменелостям, некоторые представители эдиакарской фауны достигали в длину 1.5 метра.
Обновлено 11 апреля в 06:47
Авто

Volkswagen привёз в Шанхай «убийцу» BMW X4

По мнению экспертов авторитетного китайского издания Bitauto, в модельном ряду немецкого автогиганта кросс-купе займёт место на ступень выше Volkswagen Tayron и за счёт более доступной цены станет "убийцей" BMW X4.
Обновлено в 11:28
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах Бергмана

Обновлено в 13:12
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Кино

У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

Обновлено в 05:34
Происшествия

Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела

Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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