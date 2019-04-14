Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛРИА Новости 13:42
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице. У "Манчестер Сити" есть матч в запасе. "Челси" (66) занимает четвертое место.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика
ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти
Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.
Обновлено в 11:21
Спорт
Ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера
Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила на тренировке каскад четверной лутц - тройной риттбергер, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Авто
Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля
Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Политика
Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
Смартфон поглотил космос
День космонавтики напомнил о том, в каком кризисе находится человечество и технологический прогресс спустя 58 лет после первого полёта в космос.
Обновлено в 11:39
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей, разгромив «Анжи» в домашнем матче 23-го тура.
Обновлено в 11:54
Музыка
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Футбол
ФК «Ростов» разделал на мясо красно-белых ходоков из «Спартака»
Репортаж Donnews.ru с «Ростов-Арены», где 14 апреля красно-белые ходоки преклонили колено перед Валерийской сталью.
Обновлено в 14:34
Политика
Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора
Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 14:50
Политика
СБУ назвала количество посетивших дебаты Порошенко
Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя Национальной полиции страны Александр Фацевич оценил количество посетителей дебатов в пять тысяч человек.
Обновлено в 12:52
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Происшествия
СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Культура
Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой
Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Гаджеты
Amazon может запустить бесплатный музыкальный сервис
Источники издания Billboard рассказали, что Amazon ведёт переговоры с партнёрами о запуске бесплатного музыкального сервиса.
Обновлено в 04:21
Футбол
Черчесов: «Спартак» не обращался ко мне после отставки Карреры
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что у него не было переговоров с московским «Спартаком» после отставки Массимо Карреры с поста наставника московского клуба.
Обновлено в 14:50
Наука
«Звезда смерти» помогла ученым понять, как образуются окаменелости
Судя по окаменелостям, некоторые представители эдиакарской фауны достигали в длину 1.5 метра.
Обновлено 11 апреля в 06:47
Авто
Volkswagen привёз в Шанхай «убийцу» BMW X4
По мнению экспертов авторитетного китайского издания Bitauto, в модельном ряду немецкого автогиганта кросс-купе займёт место на ступень выше Volkswagen Tayron и за счёт более доступной цены станет "убийцей" BMW X4.
Обновлено в 11:28
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, сыгравшая в 11 фильмах Бергмана
Обновлено в 13:12
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Кино
У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом
Обновлено в 05:34
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42