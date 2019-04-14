«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛРИА Новости 13:42

"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице. У "Манчестер Сити" есть матч в запасе. "Челси" (66) занимает четвертое место.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ

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