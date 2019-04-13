Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» благодаря голам Мане и СалахаСоветский спорт вчера в 13:22
|40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
|44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
|51′
Мохамед Салах
|53′
|56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
|66′
|75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
|90′
|66%
|Владение мячом
|34%
|86%
|Процент точных передач
|80%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|10
|5
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
23
Шакири
9
Фирмино
10
Мане
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
9
Игуаин
10
Азар
22
Виллиан
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Ливерпуль на своем поле принимал Челси и победил со счетом 2:0. В составе победителей отличились Садьо Мане (51-я минута) и Мохамед Салах (53). Благодаря победе Ливерпуль обогнал Манчестер Сити на два очка и возглавил турнирную таблицу АПЛ. Челси с 66 баллами идет на четвертой позиции.
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АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Челси», победный дубль Погба, «МанСити» сильнее «Кристал Пэлас»
LiveSport.ru13 апреля в 12:43
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
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