Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» благодаря голам Мане и СалахаСоветский спорт вчера в 13:22

Ливерпуль — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
51′
Мохамед Салах
53′
56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
66′
75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
90′
Ливерпуль на своем поле принимал Челси и победил со счетом 2:0. В составе победителей отличились Садьо Мане (51-я минута) и Мохамед Салах (53). Благодаря победе Ливерпуль обогнал Манчестер Сити на два очка и возглавил турнирную таблицу АПЛ. Челси с 66 баллами идет на четвертой позиции.
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