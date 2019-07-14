«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Брэдфордом» в товарищеском матче. В составе победителей голами отметились Риан Брюстер и Джеймс Милнер, оформивший дубль в течение стартовых 15 минут. У хозяев на 81-й минуте пенальти реализовал Ойн Дойл.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Происшествия Пассажирский автобус сгорел на трассе в Волгоградской области В Волгоградской области на трассе сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кузьмичи — Волгоград.

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Происшествия Пять человек погибли и десять ранены в ДТП с автобусом в Башкирии Пять пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Политика Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.

Транспорт Слепки зубов, губную гармошку и рупор забывали пассажиры в метро Москвы в июне В июне пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах поездов более 840 различных предметов, это почти на 10% меньше, чем в предыдущем месяце, среди необычных находок – слепки зубов, губная гармошка и рупор, говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы.

Происшествия Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии Два человека погибли и еще 27 получили травмы различной степени тяжести при обрушении аттракциона в парке развлечений на западе Индии.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Футбол Азар определился с игровым номером в «Реале» Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Политика Немецкий врач высказал предположения о здоровье Меркель За последний месяц канцлеру ФРГ уже трижды становилось плохо на публике Глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке после анализа видео и информации о состоянии канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказал предположения о ее возможном диагнозе, сообщает МК.

Политика Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.

Экономика Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.

Политика Раскрыты масштабы колонизации Африки китайцами Издание News.ru опубликовало инфографику, на которой видны масштабы китайской экспансии на континенте.