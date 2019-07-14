Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Брэдфорд» благодаря дублю МилнераМатч ТВ 11:53

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«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Брэдфордом» в товарищеском матче. В составе победителей голами отметились Риан Брюстер и Джеймс Милнер, оформивший дубль в течение стартовых 15 минут. У хозяев на 81-й минуте пенальти реализовал Ойн Дойл.
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