Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Брэдфорд» благодаря дублю МилнераМатч ТВ 11:53
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Брэдфордом» в товарищеском матче. В составе победителей голами отметились Риан Брюстер и Джеймс Милнер, оформивший дубль в течение стартовых 15 минут. У хозяев на 81-й минуте пенальти реализовал Ойн Дойл.
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