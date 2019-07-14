Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Брэдфорд» благодаря дублю МилнераМатч ТВ 11:53

2 фото
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Брэдфордом» в товарищеском матче. В составе победителей голами отметились Риан Брюстер и Джеймс Милнер, оформивший дубль в течение стартовых 15 минут. У хозяев на 81-й минуте пенальти реализовал Ойн Дойл.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Марсель» Виллаш-Боаша со счетом 0:4 уступил «Рейнджерс» в товарищеском матче

Sport24.ru13:07

Дубль Милнера принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Брэдфордом»

Чемпионат13:22

«Ливерпуль» забил три мяча «Брэдфорду» в товарищеском матче

Советский спорт11:56

«Ливерпуль» победил «Брэдфорд» в контрольном матче

Спорт-Экспресс12:03

«Ливерпуль» обыграл «Брэдфорд» благодаря дублю Милнера

Матч ТВ11:53

«Ливерпуль» обыграл «Брэдфорд» благодаря дублю Милнера

Sportbox.RU11:53

Товарищеские матчи. «Ливерпуль» победил «Брэдфорд», «Интер» выиграл у «Лугано»

Sports.ru06:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено в 11:17
Футбол

Футболист «Зенита» Иванович рассказал, что помогло обыграть «Тамбов»

Обновлено в 14:30
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Космос

В Антарктиде аварийную посадку совершили инопланетяне, все закончилось трагедией – ученые

Предположительно, представители некой инопланетной расы совершили аварийную посадку на своем корабле, но так и не смогли выбраться с материка, где и закончили свое существование.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в Канаде

В Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека, сообщает CTV.
Обновлено в 02:24
Политика

Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.
Обновлено в 08:13
Общество

Синоптики обещают возвращение летней погоды в центральную Россию

Летняя погода вернётся в центральную часть Европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Политика

Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна из-за угроз

Телеканал «112 Украина» решил отменить показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз, говорится на сайте вещателя в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Политика

США введут санкции против Турции из-за покупки С-400

Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено в 08:25
Театры

Хотелось увидеть: в Симферополе представили мелодраму «народников» из Казани

Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев".
Обновлено в 15:18
Политика

Зеленский впервые побывал на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту Саратова

Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

5-летний принц Джордж развлекся на аттракционе по битью посуды

По словам очевидцев, Шарлотта была очень дружелюбный и приветствовала других детей, в то время как Джордж играл на аттракционе по битью посуды.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Обновлено в 02:23
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Авто

Названы четыре грузовика ГАЗ с лучшей проходимостью

Стоит такое авто 3 180 000 рублей. Еще один грузовик "Егерь", производимый на базе ГАЗ-33081, собирают на автозаводе "ТрансМаш".
Обновлено в 08:38
Общество

Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год

Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
Обновлено вчера в 08:47
Авто

Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Невском районе произошло ДТП с пострадавшими

Вечером в воскресенье, 14 июля, в Невском районе произошла серьезная авария.
Обновлено в 15:17
Политика

Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В Петербурге фальшивомонетчик скрылся от полиции в чужом автомобиле

Фальшивомонетчику удалось скрыться. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.
Обновлено в 15:47
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное