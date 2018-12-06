Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Бернли» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии
ТАСС
16:49

"Ливерпуль" обыграл на выезде "Бернли" со счетом 3:1 в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу, продлив беспроигрышную серию в турнире. В составе "Ливерпуля" голы забили Джеймс Милнер (62-я минута), Роберто Фирмино (69) и Джердан Шакири (90). У "Бернли" мяч на счету Джека Корка (54).
ТАСС16:49

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«Ливерпуль» обыграл «Бернли» и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии

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