Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛЧемпионат вчера в 14:22
Жоэль Матип
|41′
|48′
Давид Луиз
Мохамед Салах
|49′
Мохамед Салах
|58′
|61′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
|69′
Садио Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
|77′
|81′
Джо Уиллок
Александр Ляказетт
|85′
Лукас Торрейра
|86′
Маттео Гендузи
Генрих Мхитарян
Роберто Фирмино
Адам Лаллана
|86′
Фабиньо
|90′+3′
|53%
|Владение мячом
|47%
|85%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|5
|6
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
2 ×
20
Лаллана
15
Окслейд-Чемберлен
1
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
23
Луиз
18
Монреаль
7
Мхитарян
34
Джака
9
Ляказетт
14
Обамеянг
19
Пепе
11
Торрейра
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» – единоличный лидер АПЛ. «Красные» победили «Арсенал» (3:1), у Салаха дубль
Sports.ruвчера в 14:22
«Ливерпуль» не напрягаясь обыграл «Арсенал». Лэмпард одержал первую победу
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено вчера в 15:02
Единоборства
Ярд госпитализирован после нокаута от Ковалева
Поединок прошел в Челябинске и закончился победой Ковалева нокаутом в 11-м раунде.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Неизвестный украл более 14 млн рублей из дома пенсионера в Москве
Злоумышленник похитил более 14 млн рублей из коттеджа в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе главка столичной полиции.
Обновлено в 02:47
Общество
Экспертиза проверила запись о «быдле и бичевне» в адрес жителей Тулуна
В аудиозаписи, на которой якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей пострадавших от паводка районов, нашли признаки монтажа.
Обновлено в 03:49
Политика
В Кремле отреагировали на возможное приглашение Путина на G7 в США
В Кремле рассмотрят приглашение России на саммит G7 в США.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Греции на острове Самос эвакуировали туристов из-за лесного пожара
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Коллекторы в Подмосковье обстреляли мужчину с ребенком
В подмосковном Красногорске мужчину, шедшего вместе с 9-летней дочерью, из пневматического оружия обстреляли коллекторы.
Обновлено вчера в 11:37
Единоборства
Минаков победил нокаутом Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Космос
«Роскосмос» раскрыл график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС
Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту попробует повторно пристыковаться к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6:12 мск.
Обновлено в 03:52
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Москве таксист расстрелял пьяного пассажира с ножом
В ночь на воскресенье в Москве на улице Большая Дмитровка произошел конфликт водителя такси с пьяным пассажиром с ножом.
Обновлено в 02:50
Общество
Бюст Юрия Гагарина установят в американском Кливленде
Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде В США.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Двое полицейских пострадали в Финляндии в результате стрельбы
Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в финском городе Порвоо в ночь на воскресенье, в результате чего ранения получили двое сотрудников полиции.
Обновлено в 03:25
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал подросшего внебрачного сына Константина
Певец Валерий Меладзе показал публике подросшего внебрачного сына, рассказав об увлечениях наследника.
Обновлено в 03:26
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Культура
Впервые в России пройдет выставка, посвященная корейской культуре
С 31 августа по 4 сентября впервые в России пройдет выставка, посвященная корейской культуре.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Кадыров отказался давать свое имя самой крупной мечети в Европе
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров отказал жителям республики в просьбе назвать новую мечеть, открывшуюся в городе Шали, в его честь.
Обновлено 23 августа в 11:10
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
Авто
LADA Vesta получила ограничители для дверей
Фиксаторы поспособствуют тому, чтобы двери больше не распахивались из-за порыва ветра, даже слабого.В России обновленная LADA Vesta будет представлена осенью этого года.
Обновлено вчера в 12:33