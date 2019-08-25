В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Культура Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Армия и оружие Япония выразила протест Южной Корее из-за учений у спорных островов Правительство Японии выразило протест властям Южной Кореи в связи с проведением военных учений в районе спорных островов Токто, которые в Токио называют Такэсима.

Происшествия NASA заявило о «первом преступлении в космосе» Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Политика США вводят новые санкции против России Власти США объявили о введении второго пакета санкций против Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей», сообщает ТАСС.

Политика В Абхазии начались выборы президента В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.

Происшествия Роспотребнадзор возбудил дело из-за недопуска пассажирки на рейс Ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании, сотрудники которой не допустили пассажирку на рейс, следующий из Москвы в Чебоксары.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Кино Киностудия Marvel сообщила дату выхода второй части «Черной пантеры» Первый фильм, вышедший в 2018 году, получил три премии "Оскар" Премьера второй части фантастического фильма "Черная пантера" состоится 6 мая 2022 года, сообщила киностудия Marvel Studios в своем Twitter.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Политика На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4» На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Политика Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".

Армия и оружие КНДР показала фото своей сверхкрупной ракетной пусковой установки Центральное телеграфное агентство Северной Кореи выложило фото новой сверхкрупной ракетной пусковой установки.

Здоровье В США зафиксировали первую смерть от вейпа Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.

Политика Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8 У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Экономика Сумма господдержки виноградарям Крыма с 2014 года выросла в восемь раз Сумма государственной поддержки крымских виноградарских предприятий с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, выросла в восемь раз, говорится в сообщении республиканского министерства сельского хозяйства.

Футбол Монтелла раскритиковал судью после матча с «Наполи» В первом туре Серии А «фиалки» проиграли «Наполи» (3:4). По словам Винченцо Монтеллы, арбитры неоднозначно трактовали несколько эпизодов матча, включая пенальти на Мертенсе, однако не захотели проверить правильность решений при помощи VAR.

Армия и оружие В России выпустят замену самолету Ан-2 «Кукурузник» Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг.

Кино Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие» Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия В Чувашии пять человек погибли в ДТП «По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.