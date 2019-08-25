Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛЧемпионат вчера в 14:22
Жоэль Матип
|41′
|48′
Давид Луиз
Мохамед Салах
|49′
Мохамед Салах
|58′
|61′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
|69′
Садио Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
|77′
|81′
Джо Уиллок
Александр Ляказетт
|85′
Лукас Торрейра
|86′
Маттео Гендузи
Генрих Мхитарян
Роберто Фирмино
Адам Лаллана
|86′
Фабиньо
|90′+3′
|53%
|Владение мячом
|47%
|85%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|5
|6
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
2 ×
20
Лаллана
15
Окслейд-Чемберлен
1
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
23
Луиз
18
Монреаль
7
Мхитарян
34
Джака
9
Ляказетт
14
Обамеянг
19
Пепе
11
Торрейра
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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«Ливерпуль» – единоличный лидер АПЛ. «Красные» победили «Арсенал» (3:1), у Салаха дубль
Sports.ruвчера в 14:22
«Ливерпуль» не напрягаясь обыграл «Арсенал». Лэмпард одержал первую победу
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
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