Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛЧемпионат 14:22

Ливерпуль — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Жоэль Матип
41′
48′
Давид Луиз
Мохамед Салах
49′
Мохамед Салах
58′
61′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
69′
Садио Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
81′
Джо Уиллок
Александр Ляказетт
85′
Лукас Торрейра
86′
Маттео Гендузи
Генрих Мхитарян
Роберто Фирмино
Адам Лаллана
86′
Фабиньо
90′+3′
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 3:1. Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ru18:55

«Ливерпуль» нанес поражение «Арсеналу» и стал лидером АПЛ

Советский спорт14:22

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 3:1, видео, обзор матча, 24 августа, 3-й тур АПЛ

Чемпионат15:00

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» победить «Арсенал»

Sportbox.RU14:22

«Ливерпуль» не напрягаясь обыграл «Арсенал». Лэмпард одержал первую победу

Спорт-Экспресс16:10

«Ливерпуль» – единоличный лидер АПЛ. «Красные» победили «Арсенал» (3:1), у Салаха дубль

Sports.ru14:22

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» победить «Арсенал»

Матч ТВ14:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Обновлено в 20:21
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС

Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Обновлено в 21:10
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Политика

Савченко заявила об украинизации России

В интервью телеканалу NewsOne депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что вскоре граждане РФ будут легко понимать украинский язык, поскольку российские телеканалы транслируют выступления украинских политических деятелей.
Обновлено в 02:55
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Общество

Парк Героев-пожарных на юге Петербурга откроют в сентябре

Парк Героев-пожарных площадью 47 га откроют в сентябре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 14:43
Авто

Автомобили короля шансона Александра Новикова

Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено в 17:25
Общество

Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников

Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено в 16:38
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Футбол

Глушенков не перейдет в «Верону»

Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».
Обновлено в 08:40
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Финансы

Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов

Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Пять человек пострадали из-за удара молнии в США

Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Гаджеты

Huawei подтвердила существование флагманской платформы Kirin 985

Пока непонятно, для каких моделей предназначается эта платформа, но в презентации она упомянута в связке с фирменным модемом 5G Balong 5000.
Обновлено в 02:46
Музыка

Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»

23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Кино

Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel

Обновлено в 19:40
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики

В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:59
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено в 15:02
Политика

Лидеры G7 обсудили возвращение России

Лидеры G7 обсудили в первый день саммита вопрос относительно возвращения к формату G8 с участием России.
Обновлено в 22:01
Экономика

Доходы бюджета Узбекистана за полгода превысили $5,4 млрд

По итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд), что на 9% больше плановых показателей, сообщает 24 августа издание UzDaily.
Обновлено в 03:00
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено вчера в 13:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное