Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛЧемпионат 14:22

Ливерпуль — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Жоэль Матип
41′
48′
Давид Луиз
Мохамед Салах
49′
Мохамед Салах
58′
61′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
69′
Садио Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
81′
Джо Уиллок
Александр Ляказетт
85′
Лукас Торрейра
86′
Маттео Гендузи
Генрих Мхитарян
Роберто Фирмино
Адам Лаллана
86′
Фабиньо
90′+3′
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
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