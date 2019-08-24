В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.

Политика Трамп назвал участие в саммите G7 пустой тратой времени Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности его присутствия на саммите G7, который пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Политика В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства» "Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.

Кино В Сети появился трейлер ремейка мультфильма «Леди и Бродяга» Полнометражная картина является перезапуском классического мультфильма 1955 года, в рамках которой режиссер Чарли Бин расскажет историю любви между кокер-спаниелем по кличке Леди (ее озвучивает Тесса Томпсон) и дворнягой Бродяга (Джастин Теру).

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Футбол Гурцкая рассказал, как развалился «Спартак» Карреры Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал, какие проблемы начали в «Спартаке» после завоевания чемпионства.

Экономика Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.

Кино Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.

Армия и оружие В Форт-Ирвине армия США тестирует новую систему РЭБ Речь идёт о системе EWPMT для управления и контроля средств РЭБ с поддержкой боевых операций.

Армия и оружие Военные из Ленобласти отправятся в поисковую экспедицию в Беларусь Делегация военнослужащих, представляющих отдельный поисковый батальон Западного военного округа 47-го региона отправилась в Республику Беларусь.

Футбол «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.

Технологии Особенности Bitcoin помогут облегчить приём лекарств в будущем Исследователи из Копенгагенского университета разработали прототип приложения, которое сможет рассчитывать необходимую дозу лекарств для пользователя, а также отслеживать поддельные препараты.

Политика The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте лучшие, по мнению издания, фотографии из разных уголков мира, отражающие картину дня 22 августа, разместив, в том числе, снимок с проходящего в Крыму форума "Таврида-Арт" и снабдив ее подписью "Крым, Россия".

Политика Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.

Единоборства Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Кино Умер народный артист России Виталий Логвиновский Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.

Кино Постер девятого эпизода «Звездных войн»: В тени императора На конвенте D23 собравшимся показали новый ролик девятого эпизода «Звездных войн», но в сети пока появился только постер.

Общество Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.

Шоу-бизнес Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.