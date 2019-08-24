Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю СалахаMetaratings 14:18
В центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 3:1. Первый мяч в этой встрече был забит на исходе первого тайма. На 41-й минуте после углового Матип выпрыгнул выше всех и пробил голкипера гостей Лено.
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