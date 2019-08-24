Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю СалахаMetaratings 14:18
В центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 3:1. Первый мяч в этой встрече был забит на исходе первого тайма. На 41-й минуте после углового Матип выпрыгнул выше всех и пробил голкипера гостей Лено.
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Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
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«Бордо» обыграл «Дижон», «Анже» разгромил «Мец»
«Амьен» уступил «Нанту» со счетом 1:2. После этого тура «Анже» занял 4-ю строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 6 очков.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Авто
Lada Vesta получила ограничители для дверей
Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено в 05:02
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
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Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Политика
Порошенко объяснил свое отсутствие на Дне независимости Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю 28-й годовщины Дня независимости страны, которые прошли в субботу, 24 августа.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Трап врезался в самолет в Шереметьево
Обновлено в 11:22
Авто
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации
Специальный автомобиль УАЗ-915Б был разработан на базе модели ГАЗ-69. На своём борту машина имела аэродромный передвижной агрегат — АПА.
Обновлено в 10:36
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
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Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
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Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Шон Райт-Филлипс завершил карьеру
Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача
Ранее чиновники сообщили, что обследование участников ликвидации последствий ЧП не выявило у них проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:01
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
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В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Сладкое для печени может быть опаснее алкоголя
Сладкое для печени может быть опаснее алкоголя – данное мнение специалистов опубликовал портал «Рамблер/доктор».
Обновлено в 13:47
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01