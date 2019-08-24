Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю СалахаMetaratings 14:18

В центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 3:1. Первый мяч в этой встрече был забит на исходе первого тайма. На 41-й минуте после углового Матип выпрыгнул выше всех и пробил голкипера гостей Лено.
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«Ливерпуль» нанес поражение «Арсеналу» и стал лидером АПЛ

Советский спорт14:22

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Арсенал» и единолично возглавить турнирную таблицу

Sport24.ru14:22

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 3:1, видео, обзор матча, 24 августа, 3-й тур АПЛ

Чемпионат15:00

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Арсенал»

Спорт-Экспресс14:23

«Ливерпуль» – единоличный лидер АПЛ. «Красные» победили «Арсенал» (3:1), у Салаха дубль

Sports.ru14:22

Футбол, АПЛ, Ливерпуль - Арсенал, прямая текстовая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:28

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» победить «Арсенал»

Матч ТВ14:22
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Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Авто

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Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
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Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
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Ковалев нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира WBO

Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Политика

Порошенко объяснил свое отсутствие на Дне независимости Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю 28-й годовщины Дня независимости страны, которые прошли в субботу, 24 августа.
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Трап врезался в самолет в Шереметьево

Обновлено в 11:22
Авто

УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации

Специальный автомобиль УАЗ-915Б был разработан на базе модели ГАЗ-69. На своём борту машина имела аэродромный передвижной агрегат — АПА.
Обновлено в 10:36
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
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Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
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В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
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Политика

Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
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В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
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Савченко заявила об украинизации России

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
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Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

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Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
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Шон Райт-Филлипс завершил карьеру

Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры.
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Происшествия

Архангельские власти объяснили попадание цезия-137 в организм врача

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Хоккей

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
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В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
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На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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Обновлено в 13:47
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Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
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В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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