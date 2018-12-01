«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧСпорт-Экспресс вчера в 10:09

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник Деян Ловрен пропустит встречу из-за болезни, а хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен - из-за дополнительных восстановительных тренировок.

«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧ

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