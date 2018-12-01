Футбол
«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧСпорт-Экспресс вчера в 10:09
"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник Деян Ловрен пропустит встречу из-за болезни, а хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен - из-за дополнительных восстановительных тренировок.
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Ловрен и Окслейд-Чемберлен не помогут «Ливерпулю» в ответном матче с «Порту»
Советский спортвчера в 10:35
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Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
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Названы самые востребованные сферы деятельности среди студентов в России
Согласно исследования, еще 13% студентов интересует предпринимательская деятельность, еще столько же планируют заниматься работой в бюджетном секторе, а 10% опрошенных — намерены работать в академической и научной сфере.
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«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Тройка-Д Банка». Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
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Обновлено в 01:26
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Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
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Работающие на месте пожара в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари криминалисты в настоящий момент считают, что причиной возгорания могла стать "проблема с электрикой".
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Обновлено вчера в 16:50
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Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
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Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать идеальный чемодан
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
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Волочкова вызвала Навального на дуэль на шпагатах
Не остался в стороне и Алексей Навальный, который в свежем выпуске «Навальный LIVE» ехидно прокомментировал любовь Волочковой к демонстрации незаурядных шпагатных навыков на фоне самых разных пейзажей — достаточно заглянуть в её Instagram, чтобы понять, что имел в виду оппозиционер.
Обновлено в 01:32
Хоккей
Малкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную России
Тренерский штаб сборной России ждет серьезного усиления из Национальной хоккейной лиги перед стартующим в мае чемпионатом мира.
Обновлено в 01:54
Авто
Автопроизводители стали зарабатывать меньше. И этому есть объяснение!
Несмотря на более высокие, чем когда-либо прежде, продажи, чистая прибыль автопроизводителей в прошлом году оказалась самой низкой со времен финансового кризиса 2009 года.
Обновлено в 01:19
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 03:19
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Глава Кузбасса заработал за год более 70 млн рублей
Согласно документу, в 2018 году С.Цивилев заработал 70 млн 280 тыс. рублей.
Обновлено в 01:45
Общество
Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом
Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
Обновлено вчера в 14:30
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Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Рахмон попросил Россию амнистировать таджикских трудовых мигрантов
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Россию провести амнистию таджикских трудовых мигрантов.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Общество
Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее беременных капризов
Личный пилот принца Гарри и Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.
Обновлено вчера в 21:00