«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧСпорт-Экспресс 10:09

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник Деян Ловрен пропустит встречу из-за болезни, а хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен - из-за дополнительных восстановительных тренировок.

«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧ

Общество Королевский пилот уволился из-за капризов Меган Маркл Личный пилот герцогов Сассекских уволился из-за того, что его использовали как «круглосуточную службу доставки еды».

Хоккей Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес» Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.

Технологии «Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.

Здоровье Лариса Попович назвала основные проблемы демографии Директор Института экономики здравоохранения высшей школы экономики Лариса Попович на площадке «Здравоохранение» Дальневосточного женского форума назвала основные причины ухудшения демографической ситуации.

Происшествия В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.

Общество Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении пляжа в Приморье Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора ищет виновных в загрязнении угольной пылью акватории и береговой полосы в районе пляжа Прикумский в Находкинском районе Приморья, сообщает пресс-служба ведомства.

Хоккей Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".

Финансы Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.

Транспорт В России могут организовать платные перекрестки Предполагается, что такая мера поможет решить проблему пробок, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок В будущем году в одном из российских регионов планируют провести эксперимент с введением платы за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

Шоу-бизнес Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Происшествия Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и такси в Москве В районе Москвы Орехово-Борисово Южное произошла авария с участием такси и автобуса, в результате которой два человека получили травмы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичной полиции.

Кино В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.

Финансы Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Авто АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модификацию Lada Xray с двигателем Renault и вариатором Jatco.

Хоккей «Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и прошел в следующий раунд плей-офф "Айлендерс" выиграл у "Питтсбурга" (3:1) в матче первого раунда плей-офф. Клуб из Нью-Йорка победил в серии со счетом 4-0.

Армия и оружие В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Авто Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.

Политика В ЛНР ответили на фантазии Порошенко о вводе миротворцев в Донбасс Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 16 апреля заявил, что в июне планируется встреча «нормандской четверки», на которой, в частности, будет подписан документ о введении в ДНР и ЛНР миротворцев ООН.

Наука Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.

Общество Уровень одобрения Сталина в России установил исторический рекорд В России обновился исторический рекорд уровня одобрения Иосифа Сталина.