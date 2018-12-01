Футбол
«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧСпорт-Экспресс 10:09
"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник Деян Ловрен пропустит встречу из-за болезни, а хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен - из-за дополнительных восстановительных тренировок.
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Общество
Королевский пилот уволился из-за капризов Меган Маркл
Личный пилот герцогов Сассекских уволился из-за того, что его использовали как «круглосуточную службу доставки еды».
Обновлено в 11:38
Хоккей
Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»
Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:47
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Лариса Попович назвала основные проблемы демографии
Директор Института экономики здравоохранения высшей школы экономики Лариса Попович на площадке «Здравоохранение» Дальневосточного женского форума назвала основные причины ухудшения демографической ситуации.
Обновлено в 21:45
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Общество
Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении пляжа в Приморье
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора ищет виновных в загрязнении угольной пылью акватории и береговой полосы в районе пляжа Прикумский в Находкинском районе Приморья, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:22
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза
Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Транспорт
В России могут организовать платные перекрестки
Предполагается, что такая мера поможет решить проблему пробок, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок В будущем году в одном из российских регионов планируют провести эксперимент с введением платы за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Супруга Григорьева-Аполлонова ушла от мужа к 27-летнему баскетболисту
Семья популярного певца Андрея Григорьева-Аполлонова переживает не лучшие времена — в прошлом году его супруга ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено в 11:11
Футбол
Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»
Обновлено в 11:34
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса и такси в Москве
В районе Москвы Орехово-Борисово Южное произошла авария с участием такси и автобуса, в результате которой два человека получили травмы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичной полиции.
Обновлено в 20:59
Политика
Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов
По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено в 07:59
Кино
В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено в 08:35
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модификацию Lada Xray с двигателем Renault и вариатором Jatco.
Обновлено в 08:05
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и прошел в следующий раунд плей-офф
"Айлендерс" выиграл у "Питтсбурга" (3:1) в матче первого раунда плей-офф. Клуб из Нью-Йорка победил в серии со счетом 4-0.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки
В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 21:29
Авто
Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию
Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Политика
В ЛНР ответили на фантазии Порошенко о вводе миротворцев в Донбасс
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 16 апреля заявил, что в июне планируется встреча «нормандской четверки», на которой, в частности, будет подписан документ о введении в ДНР и ЛНР миротворцев ООН.
Обновлено в 18:55
Наука
Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Общество
Уровень одобрения Сталина в России установил исторический рекорд
В России обновился исторический рекорд уровня одобрения Иосифа Сталина.
Обновлено в 03:32
Политика
FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях
Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
Обновлено в 18:29