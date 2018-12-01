Футбол
«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧСпорт-Экспресс 10:09
"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник Деян Ловрен пропустит встречу из-за болезни, а хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен - из-за дополнительных восстановительных тренировок.
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Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Футбол
Экс-игрок «МЮ» Ники Батт арестован
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Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет
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На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено в 06:34
Технологии
«Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса»
Печальный опыт «Яндекса» Недостатки технологии глубокой фильтрации трафика (DPI), повсеместное внедрение которой предусмотрено законом о суверенном Рунете, вызвали нарушения в работе сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки, которая имела место в середине марта.
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Россияне смогут проходить диспансеризацию вечером и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россияне могут пройти диспансеризацию в вечернее время и по субботам.
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Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
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В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош
Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
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Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
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Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
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ВМФ тестирует систему радиоэлектронной защиты в Черном море
Обновлено вчера в 14:00
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Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
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Иван Охлобыстин представил свой новый роман «Улисс»
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В отдаленные районы Нижегородской области отправятся «Поезда здоровья»
В отдаленные районы Нижегородской области от областной больницы имени Семашко отправятся мобильные лечебно-диагностические лаборатории «Поезда здоровья».
Обновлено вчера в 12:04
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Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
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Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере
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Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
В середине первого тайма в третьем матче против "Каролины Харрикейнз" в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин подрался с форвардом соперника Андреем Свечниковым.
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Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Политика
Завершился официальный визит Лукашенко в Турцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил официальный визит в Турцию.
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%
Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов.
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Политика
Надежда Савченко вышла из-под стражи
Подозреваемые в подготовке к совершению теракта депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан освобождены из-под стражи.
Обновлено в 08:22
Политика
Порошенко обещал уволить всех губернаторов после победы на выборах
Занявший второе место в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов.
Обновлено в 14:18