«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧСпорт-Экспресс 10:09

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник Деян Ловрен пропустит встречу из-за болезни, а хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен - из-за дополнительных восстановительных тренировок.

«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧ

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Авто Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM В рамках автосалона в Шанхае был представлен минивэн Lexus LM, новинка представляет собой перелицованный Toyota Alphard.

Политика Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Авто АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.

Происшествия Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.

Кино В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.

Гаджеты Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.

Политика Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Здоровье Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Политика Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.

Шоу-бизнес Ирина Шейк опубликовала провокационное фото с Жан-Полем Готье Как оказалось, таким провокационным фото Ирина решила привлечь внимание к новому аромату от модельера.

Происшествия В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.

Футбол Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всем Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы.

Происшествия Неизвестные напали с ножом на охранника «Магнита» в Измайлове В Москве неизвестные вынесли продукты из магазина "Магнит" и ранили ножом охранника.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Политика Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

Политика Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.

Политика Россия высылает польского вице-консула в Иркутске Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.

Театры Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер Режиссер Кирилл Серебренников получил премию "Золотая маска" за спектакль "Маленькие трагедии" как лучший драматический режиссер.