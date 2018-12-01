Футбол
«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч с «Порту» в ЛЧСпорт-Экспресс 10:09
"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч с "Порту" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Защитник Деян Ловрен пропустит встречу из-за болезни, а хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен - из-за дополнительных восстановительных тренировок.
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Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:58
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Авто
Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM
В рамках автосалона в Шанхае был представлен минивэн Lexus LM, новинка представляет собой перелицованный Toyota Alphard.
Обновлено в 01:55
Политика
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили
По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено в 15:13
Кино
В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Ирина Шейк опубликовала провокационное фото с Жан-Полем Готье
Как оказалось, таким провокационным фото Ирина решила привлечь внимание к новому аромату от модельера.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Футбол
Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всем
Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Неизвестные напали с ножом на охранника «Магнита» в Измайлове
В Москве неизвестные вынесли продукты из магазина "Магнит" и ранили ножом охранника.
Обновлено в 14:17
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Политика
Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 11:32
Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету
Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Режиссер Кирилл Серебренников получил премию "Золотая маска" за спектакль "Маленькие трагедии" как лучший драматический режиссер.
Обновлено в 14:53
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв
Обновлено в 14:15
Экономика
Прибыль «АЛРОСА» по РСБУ за 1 квартал упала до 16,06 млрд рублей
Чистая прибыль АК "АЛРОСА" за 1 квартал 2019 года по РСБУ снизилась в 1,9 раза до 16,06 млрд рублей по сравнению с прибылью в 30,553 млрд рублей за аналогичный период 2018 года, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:32
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Реликвии Собора Парижской Богоматери передадут в Лувр
Обновлено в 09:55