Футбол
«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и МореноProstoProSport 12:30
Защитник сборной Испании Альберто Морено больше не является игроком «Ливерпуля». Сегодня, 4 июня, он покинул английский клуб в связи с истечением контракта. Отмечается, что вместе с ним расположение «красных» покинул английский форвард Дэниел Старридж.
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У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью
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Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
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Игры
Утечка: осенью для Destiny 2 выйдет новое расширение — в нём игроки вернутся на Луну
За два дня до презентации «Следующей главы Destiny 2» в сети благодаря датамайнингу РС-версии шутера появилась информация и постер следующего крупного расширения — Shadowkeep.
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Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
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Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
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Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
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