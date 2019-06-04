Футбол

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и МореноProstoProSport 12:30

Защитник сборной Испании Альберто Морено больше не является игроком «Ливерпуля». Сегодня, 4 июня, он покинул английский клуб в связи с истечением контракта. Отмечается, что вместе с ним расположение «красных» покинул английский форвард Дэниел Старридж.
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«Ливерпуль» прощается с Старриджем и Морено

Газета.Ru13:41

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс12:29

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Чемпионат12:36

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

ProstoProSport12:30

«Ливерпуль» расстался со Старриджем и Морено

Матч ТВ12:58

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Sport24.ru12:12

Первым этому «Ливерпулю» забил «Рубин». Голу Девича аплодировал «Энфилд»

Спорт БИЗНЕС Online02:33
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
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У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
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Здоровье

Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
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В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
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Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
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Происшествия

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Лесной пожар начался недалеко от немецкого города Йютербог, расположенного к юго-западу от Берлина, огнем охвачено около 600 гектаров, заявила представитель администрации города Катрин Бургхардт, передает агентство DPA.
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Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
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Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов

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Обновлено в 16:27
Политика

На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги

Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
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Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Политика

Президент США встретился с британской королевой

Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено в 20:32
Игры

Утечка: осенью для Destiny 2 выйдет новое расширение — в нём игроки вернутся на Луну

За два дня до презентации «Следующей главы Destiny 2» в сети благодаря датамайнингу РС-версии шутера появилась информация и постер следующего крупного расширения — Shadowkeep.
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Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
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Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда

Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
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Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря.
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Агент: Дацюк с большой вероятностью перейдет в «Автомобилист»

Российский хоккеист Павел Дацюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
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Авто

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В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
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МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
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Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
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Эксперты определили самые полезные ягоды

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Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Уточняется, что прогноз по росту экономики России в этом году был снижен. Ранее Всемирный банк отчитался о бедности украинцев.
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СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
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На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

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Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

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Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»

Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
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Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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Альберто Морено Перес
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Ливерпуль». Выступал в национальной сборной Испании.
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