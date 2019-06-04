Футбол

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и МореноProstoProSport 12:30

Защитник сборной Испании Альберто Морено больше не является игроком «Ливерпуля». Сегодня, 4 июня, он покинул английский клуб в связи с истечением контракта. Отмечается, что вместе с ним расположение «красных» покинул английский форвард Дэниел Старридж.
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Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс12:29

«Ливерпуль» расстался со Старриджем и Морено

Матч ТВ12:58

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

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«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

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Газета.Ru13:41

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Sport24.ru12:12

Первым этому «Ливерпулю» забил «Рубин». Голу Девича аплодировал «Энфилд»

Спорт БИЗНЕС Online02:33
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Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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Альберто Морено Перес
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Испанский футболист, защитник клуба «Ливерпуль». Выступал в национальной сборной Испании.
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