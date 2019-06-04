«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и МореноProstoProSport 12:30

Защитник сборной Испании Альберто Морено больше не является игроком «Ливерпуля». Сегодня, 4 июня, он покинул английский клуб в связи с истечением контракта. Отмечается, что вместе с ним расположение «красных» покинул английский форвард Дэниел Старридж.

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

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