Футбол
«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и МореноProstoProSport 12:30
Защитник сборной Испании Альберто Морено больше не является игроком «Ливерпуля». Сегодня, 4 июня, он покинул английский клуб в связи с истечением контракта. Отмечается, что вместе с ним расположение «красных» покинул английский форвард Дэниел Старридж.
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