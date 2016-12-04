Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» АдрианаЧемпионат 09:16

В составе красных голкипер заменит Симона Миньоле, перешедшего в «Брюгге» после шести лет в клубе. Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.
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