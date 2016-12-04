Футбол
«Ливерпуль» объявил о переходе бывшего вратаря «Вест Хэма» АдрианаSport24.ru 09:19
Испанский вратарь Адриан, последним клубом которого был «Вест Хэм», перешел в «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба. 32-летний футболист перешел в «Ливерпуль» на правах свободного агента.
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