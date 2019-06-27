Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника «Зволле»Матч ТВ 06:46

Считаю, что для меня это лучшее место для роста и развития, — рассказал защитник в интервью официальному сайту клуба. В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов 17-летний ван де Берг провел за «Зволле» 15 матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
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«Ливерпуль» подписал 17-летнего голландского защитника

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«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника «Зволле»

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«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»

Спорт-Экспресс05:16

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «ПЕК Зволле»

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Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
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Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на старте матча забил нападающий столичного клуба Уэйн Руни.
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В ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии только мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой Вашингтону.
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Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
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