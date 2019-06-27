Футбол
«Ливерпуль» объявил о переходе 17-летнего защитника «Зволле»Матч ТВ 06:46
Считаю, что для меня это лучшее место для роста и развития, — рассказал защитник в интервью официальному сайту клуба. В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов 17-летний ван де Берг провел за «Зволле» 15 матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
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