«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу одержанных подряд побед в Английской премьер-лиге (АПЛ). Победа над «Бёрнли» в матче четвёртого тура стала для мерсисайдской команды 13-й подряд в матчах АПЛ.

«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ

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