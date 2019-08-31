Футбол

RT на русскомRT на русском«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ

Бернли — Ливерпуль
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
33′
Крис Вуд
37′
Садио Мане
71′
Джордан Хендерсон
Алекс Окслейд-Чемберлен
Эшли Барнс
Джей Родригес
73′
80′
Роберто Фирмино
85′
Садио Мане
Дивок Ориги
85′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу одержанных подряд побед в Английской премьер-лиге (АПЛ). Победа над «Бёрнли» в матче четвёртого тура стала для мерсисайдской команды 13-й подряд в матчах АПЛ.
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