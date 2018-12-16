В центральном матче 17 тура Английской премьер-лиги "Ливерпуль" принимал на своем поле "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа. В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами - на гол Садио Мане гости ответили точным ударом Джесси Лингарда.

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