Футбол
«Ливерпуль» обнародовал заявку на финал Лиги чемпионовNewInform 08:28
Согласно опубликованному списку, полузащитник Наби Кейта из-за полученной травмы пропустит встречу. Тренерский штаб английского «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом назвал 23 футболистов, которые попали в заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
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