Салах и еще 22 футболиста «Ливерпуля» вылетели на финал Лиги чемпионовМатч ТВ 07:45

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом назвал список из 23 футболистов, которые полетели с командой в Мадрид на финал Лиги чемпионов. В главном матче турнира ливерпульцы сыграют с «Тоттенхэмом».

Салах и еще 22 футболиста «Ливерпуля» вылетели на финал Лиги чемпионов

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