«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:44

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур собирается обсудить распределение билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином. Встреча планируется на следующей неделе. Финал Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится 1 июня.

«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов

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