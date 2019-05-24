Футбол

«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:44

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур собирается обсудить распределение билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином. Встреча планируется на следующей неделе. Финал Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится 1 июня.
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«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

Sportbox.RU04:52

«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

Газета.Ru05:10

«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

Матч ТВ04:52

СМИ: «Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

ТАСС06:15

«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс04:44

«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

Чемпионат04:24

«Ливерпуль» недоволен распределением билетов на финал Лиги чемпионов

Sport.ru06:28
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
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ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

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Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
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Общество

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Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
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На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.
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Армия и оружие

В США начали строить первую атомную подлодку нового поколения

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Авто

Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

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Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
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Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи

Обновлено в 06:49
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В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Гаджеты

В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch

Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.
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Политика

62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента

Депутаты партии «Народный фронт» внесли в Конституционный суд Украины представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, заявил первый замглавы фракции Андрей Тетерук в эфире телеканала «Эспресо TV».
Обновлено в 08:27
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«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»

Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
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В Кремле назвали основные условия встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и избранный президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках "нормандского формата".
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В Европарламенте назвали Украину виновной в крушении MH17 под Донецком

В Нидерландах раскрыли «теорию заговора» по делу о катастрофе Boeing-777 под Донецком в 2014 году.
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Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.
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Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника.
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Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Осиека» Маричем

ЦСКА проявляет интерес к форварду «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt.
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