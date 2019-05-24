«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:44

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур собирается обсудить распределение билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином. Встреча планируется на следующей неделе. Финал Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится 1 июня.

«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов

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Гаджеты В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.

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