Футбол
«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:44
Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур собирается обсудить распределение билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином. Встреча планируется на следующей неделе. Финал Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится 1 июня.
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Кино
Алексей Панин заявил о похищении снятого им фильма «Я вернулся»
Обновлено в 10:36
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Макрон выразил поддержку пострадавшим при взрыве в Лионе
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил слова поддержки пострадавшим при взрыве в Лионе.
Обновлено в 13:25
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Трамп заявил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военных
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных, передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:39
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»
Обновлено в 11:30
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России
Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:49
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть
Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
В США начали строить первую атомную подлодку нового поколения
На верфях в США заложена первая стратегическая атомная подводная лодка нового поколения проекта «Колумбия», сообщает 24 мая портал Naval Today.
Обновлено в 11:50
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch
Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.
Обновлено в 12:38
Политика
62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента
Депутаты партии «Народный фронт» внесли в Конституционный суд Украины представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, заявил первый замглавы фракции Андрей Тетерук в эфире телеканала «Эспресо TV».
Обновлено в 08:27
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Политика
В Кремле назвали основные условия встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и избранный президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках "нормандского формата".
Обновлено в 09:32
Политика
В Европарламенте назвали Украину виновной в крушении MH17 под Донецком
В Нидерландах раскрыли «теорию заговора» по делу о катастрофе Boeing-777 под Донецком в 2014 году.
Обновлено в 12:45
Общество
За 2018 год Денис Паслер заработал 234,1 млн рублей
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.
Обновлено в 03:29
Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника.
Обновлено в 12:23
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Осиека» Маричем
ЦСКА проявляет интерес к форварду «Осиека» Мирко Маричу. Об этом сообщает Transfermarkt.
Обновлено в 10:59