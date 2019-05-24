Футбол
«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:44
Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур собирается обсудить распределение билетов с президентом УЕФА Александром Чеферином. Встреча планируется на следующей неделе. Финал Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится 1 июня.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
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Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
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Космос
SpaceX вывела на орбиту спутники для глобальной раздачи Интернета
Компания SpaceX вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками для глобальной раздачи интернета.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Армия Сирии за 3 суток уничтожила в провинции Хама до 350 террористов
В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама сирийская армия с 21 мая при отражении отражения атак боевиков исламистских группировок уничтожила до 350 террористов.
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Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
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Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
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Виновник взрыва в Лионе установлен
Причиной взрыва мог стать сверток, начиненный гвоздями и шурупами. В данный момент сообщается о не менее 10 пострадавших.
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Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Общество
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На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Политика
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев встретился с тремя бабушками, посвятившими ему песню
По сюжету, женщины находятся у себя дома и поют песню, посвященную Гогену.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова впервые влюбилась
У Аллы-Виктории уже появился первый ухажер: мальчик Федя делает наследнице певца подарки.
Обновлено в 14:00
Политика
НАТО требует от России покинуть Крым
Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.
Обновлено 22 мая в 11:03
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Трамп продаст оружие Саудовской Аравии в обход Конгресса
Администрация президента США Дональда Трампа намерена продать американское вооружение Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в обход блокировок Конгресса.
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Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Виктория Боня ради съемки перекрыла набережную Круазет
Светскую львицу окружали 30 охранников Виктория Боня устроила в Каннах настоящий переполох: ради съемки рекламной кампании светская львица перекрыла набережную Круазет — известный бульвар вдоль побережья французского курорта, который находится в самом центре города.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Общество
Госдума приняла новые правила техосмотра
Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.
Обновлено вчера в 07:12