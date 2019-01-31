Футбол

«Ливерпуль» не сумел победить «Лестер» в матче АПЛRT на русском 17:10

Ливерпуль — Лестер
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
3′
Жоэль Матип
16′
41′
Харри Магуайр
45′+2′
Харри Магуайр
50′
Рикарду Перейра
Наби Кейта
Адам Лаллана
66′
Джердан Шакири
Фабиньо
67′
75′
Джеймс Мэддисон
Хамза Чоудури
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
84′
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
90′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
90′+4′
Бенджамин Чилуэлл
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче АПЛ в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на Энфилде завершилась со счётом 1:1.
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