Футбол
«Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионовRT на русском 09:59
На финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде главный тренер Юрген Клопп взял с собой 23 футболиста. На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована заявка команды на финал Лиги чемпионов УЕФА.
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Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество
С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роуминг
Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года.
Обновлено в 04:30
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 08:19
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
«Это меня заводит»: Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова
Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.
Обновлено в 09:08
Экономика
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках
В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
«Хочется плакать на фату»: Топалов уговорил Тодоренко сыграть свадьбу
Разумеется, в тот момент новоиспеченная мамочка думала только о ребенке и даже не помышляла о пышной церемонии с гостями.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский назначил новый состав СНБО
В новый состав СНБО входят: первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Баканов; глава АП Богдан; секретарь СНБО Данилюк; министр финансов Маркарова; замглавы АП Пристайко и Рябошапка; начальник Генштаба Хомчак.
Обновлено в 08:40
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 12:00
Политика
ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина
Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Авто
Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition
Российские дилеры Audi начали продажи моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и Audi Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
5G-смартфон за $289 выйдет уже в июне. В итоге цена снизится до $145
Цзянь Цинь (Jian Qin), вице-президент пекинской компании, заявил, что изначально ее 5G-смартфоны будут предлагаться по цене около 280 долларов, но в итоге они подешевеют до 145 долларов.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20