Футбол

«Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионовRT на русском 09:59

На финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде главный тренер Юрген Клопп взял с собой 23 футболиста. На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована заявка команды на финал Лиги чемпионов УЕФА.
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Салах и еще 22 футболиста «Ливерпуля» вылетели на финал Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

Sport24.ru07:26

Фирмино полетел с «Ливерпулем» в Мадрид на финал ЛЧ

Sports.ru09:38

«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс07:45

Клопп взял 23 футболиста «Ливерпуля» в Мадрид на финал Лиги чемпионов

РИА Новости07:26

«Ливерпуль» огласил состав на финал Лиги Чемпионов

Sport.ru07:58
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
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Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество

С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роуминг

Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года.
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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов

Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
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Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
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Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 08:19
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

«Это меня заводит»: Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова

Известная певица дала откровенное интервью. Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова и порассуждала об изменах.
Обновлено в 09:08
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Обновлено в 11:48
Экономика

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках

В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

«Хочется плакать на фату»: Топалов уговорил Тодоренко сыграть свадьбу

Разумеется, в тот момент новоиспеченная мамочка думала только о ребенке и даже не помышляла о пышной церемонии с гостями.
Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский назначил новый состав СНБО

В новый состав СНБО входят: первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Баканов; глава АП Богдан; секретарь СНБО Данилюк; министр финансов Маркарова; замглавы АП Пристайко и Рябошапка; начальник Генштаба Хомчак.
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Кино

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

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Политика

ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина

Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Авто

Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition

Российские дилеры Audi начали продажи моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и Audi Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский выступил за сохранение санкций против России

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
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Гаджеты

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Цзянь Цинь (Jian Qin), вице-президент пекинской компании, заявил, что изначально ее 5G-смартфоны будут предлагаться по цене около 280 долларов, но в итоге они подешевеют до 145 долларов.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела

В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
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