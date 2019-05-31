Футбол
«Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионовRT на русском 09:59
На финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде главный тренер Юрген Клопп взял с собой 23 футболиста. На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована заявка команды на финал Лиги чемпионов УЕФА.
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Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Гаджеты
Meizu представила дешевые наушники Meizu EP2C с USB-C
Обновлено в 13:08
Авто
Опубликованы первые снимки четырехдверного Lada 4x4 в кузове пикап
Известно, что на сегодняшний день компания «АвтоВАЗ» мелкими сериями выпускает модель Lada 4x4 Pickup («ВАЗ-2329»), которая представляет собой удлиненный пятиместный пикап, построенный на базе «ВАЗ-21213».
Обновлено в 11:35
Общество
Волочкова выступит в Анапе бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Здоровье
В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза
В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Общество
«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor
Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Чеховские медведи» стали чемпионами России в 18-й раз подряд
Подмосковный клуб завоевал титул в 18-й раз подряд с сезона-2001/02. В прошлом году титул соперниками медведей по финалу также был Спартак.
Обновлено в 14:13
Экономика
«Ростех» предупреждает: производство инновационных вагонов может остановиться
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил зампреда правительства Максима Акимова, что грузовое вагоностроение двигается к стагнации, к остановке высокотехнологичных производств и может не выполнить задачу увеличить пропускную способность железных дорог.
Обновлено в 13:03
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 11:45
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Космос
Маск уничтожил русский спутник по приказу Нибиру, но не предотвратил удар по NASA. Эволюция мифов в действии
Раньше Маска спрашивали, готов ли он бежать на Марс, раз Нибиру уже почти приблизилась к Земле.
Обновлено в 11:10
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00