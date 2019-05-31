Футбол

«Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионовRT на русском 09:59

На финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде главный тренер Юрген Клопп взял с собой 23 футболиста. На официальном сайте «Ливерпуля» была опубликована заявка команды на финал Лиги чемпионов УЕФА.
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«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» огласил состав на финал Лиги Чемпионов

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