«Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 07:45

"Ливерпуль" огласил список из 23 футболистов, которые полетят на финал Лиги чемпионов в Мадрид. В решающей игре команда встретится с "Тоттенхэмом", матч пройдет на стадионе "Метрополитано" 1 июня.

«Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов

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