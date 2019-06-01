Футбол
«Ливерпуль» обнародовал заявку на финал Лиги чемпионовNewInform вчера в 08:28
Согласно опубликованному списку, полузащитник Наби Кейта из-за полученной травмы пропустит встречу. Тренерский штаб английского «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом назвал 23 футболистов, которые попали в заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» обойдутся без автобусов. Прогнозы на финал Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 18:30
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