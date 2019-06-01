Футбол

«Ливерпуль» обнародовал заявку на финал Лиги чемпионовNewInform вчера в 08:28

Согласно опубликованному списку, полузащитник Наби Кейта из-за полученной травмы пропустит встречу. Тренерский штаб английского «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом назвал 23 футболистов, которые попали в заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» обойдутся без автобусов. Прогнозы на финал Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 18:30

Салах и еще 22 футболиста «Ливерпуля» вылетели на финал Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 07:45

«Ливерпуль» огласил состав на финал Лиги Чемпионов

Sport.ruвчера в 07:58

Клопп взял 23 футболиста «Ливерпуля» в Мадрид на финал Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 07:26

«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 08:00

Фирмино полетел с «Ливерпулем» в Мадрид на финал ЛЧ

Sports.ruвчера в 09:38

«Ливерпуль» назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 07:45
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Происшествия

В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Обновлено вчера в 08:03
Политика

Вуз в Киеве счел невозможным образование на украинском языке

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу заявил, что вуз не будет вести обучение только на украинском языке в соответствии с требованием закона.
Обновлено вчера в 15:06
Футбол

«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.
Обновлено вчера в 15:06
Музыка

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.
Обновлено 30 мая в 20:37
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 16:56
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала брак с Кириллом Дицевичем «токсичным»

Самбурская рассказала журналистке о своем недолгом замужестве Кириллом Дицевичем.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

В новом учебном году в вузах Башкирии появятся новые специальности

Редакция UfacityNews.ru выяснила у министерства образования РБ, какие новые специальности в этом году появятся в учебных заведениях республики, и узнала общее количество направлений, по которым в Башкирии будут готовить выпускников.
Обновлено вчера в 21:11
Наука

Сенсорная перчатка позволит роботам распознавать вещи на ощупь

Группа инженеров под руководством Субраманиана Сундарама (Subramanian Sundaram) из MIT создала недорогую сенсорную перчатку, позволяющую нейронной сети распознавать вес и форму предмета.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Космос

Стали известны даты запуска двух метеоспутников «Метеор-М»

Еще в апреле текущего года на сайте Роскосмоса сообщалось, что оба спутника отправятся на орбиту в ближайшие два года, однако более конкретная дата стала известная только сейчас.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг слова эксперта МАК о причинах катастрофы с SSJ-100

В «Аэрофлоте» назвали недопустимыми предварительные выводы о причинах катастрофы с самолётом SSJ-100 5 мая в Шереметьеве, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 00:51
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Космос

Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»

Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
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Политика

Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие

Более 90 тысяч человек покинули Триполи из-за боевых действий

Число покинувших столицу Ливии из-за боевых действий беженцев превысило 90 тысяч человек, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено вчера в 16:48
Наука

Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации

Высокий уровень URI защищает их от радиации, а после облучения они замещают поражённые клетки.
Обновлено вчера в 09:07
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