«Ливерпуль» намерен продлить контракт с ОригиБомбардир.ру 02:55

В текущем сезоне Ориги забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 19 матчах за «Ливерпуль». Форвард стал автором дубля в ответной полуфинальной встрече ЛЧ против «Барселоны» (4:0). Действующий контракт между игроком и клубом истекает в 2020 году.

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