Футбол
«Ливерпуль» наложил вето на трансфер МанеProstoProSport 08:39
Форвард сборной Сенегала Садио Мане не покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Как сообщает Mirror, английский клуб намерен сохранить игрока несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что инициатором сделки выступил главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Происшествия
За Абызова предложен залог в 1 млрд рублей
Защита экс-министра открытого правительства Михаила Абызова предложила в суде за его освобождение залог в 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:46
Гаджеты
AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи
Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика
МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы
«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19
Футбол
Дзюба отметил стиль Заболотного и назвал его Антонио Маркизио
Обновлено в 09:32
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Общество
РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Обновлено в 09:59
Футбол
Ахметов: «Девушки пишут в инстаграме, даже жениться предлагали»
Как-то раз даже жениться предлагали.
Обновлено в 10:06
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Экономика
Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег
Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.
Обновлено в 09:55
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения
Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Политика
Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.
Обновлено в 06:01
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Обновлено в 04:32
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 08:35
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Финансы
Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд
Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05
Здоровье
В Британии женщина приняла рак яичников за беременность
Обновлено в 06:50
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:40