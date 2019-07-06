Футбол
«Ливерпуль» начал переговоры по форварду «Лилля» ПепеСпорт-Экспресс вчера в 14:22
Нападающий "Лилля" Николя Пепе может перейти в "Ливерпуль", рассказал президент французского клуба Жерар Лопес.
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Гаджеты
Apple троллит Google за отношение к данным пользователей
Компания Apple разместила рекламный щит про свою политику конфиденциальности напротив дочерней компании Google Sidewalk Labs в Торонто, пишет издание Business Insider со ссылкой на CTV News Toronto.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
Каземиро: если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для Бразилии
Если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для нас.
Обновлено в 00:38
Общество
Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации
"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
Обновлено в 03:07
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Космос
Тайну летающей пирамиды на видео раскрыли российские пользователи Сети
В попытках понять, что за объект снят на видео, пользователи Сети выдвигают самые различные версии.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В совместных учениях в Кузбассе задействовано свыше тысячи военнослужащих из России и Казахстана
Обновлено в 03:30
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат.
Обновлено вчера в 05:25
Баскетбол
«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс»
«Оклахома-Сити» и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Пол Джордж станет игроком лос-анджелесского клуба.
Обновлено в 02:02
Экономика
Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%
Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Коц прокомментировал задержание в Ливии двух россиян
Военный корреспондент Александр Коц в беседе с журналистами издания iReactor обратил внимание на то, что подобные задержания людей в Ливии не являются редкостью.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Карта «Тройка» с рисунком панды поступила в продажу
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
СМИ: проиранские военные атаковали авиабазу «Хмеймим»
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика
В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Музыка
Блогер Верона из Серпухова снялась в клипе Артура Пирожкова
Блогер Верона, прославившаяся в интернете благодаря зажигательным танцам, снялась в клипе шоумена Александра Реввы, ведущего сольную деятельность под псевдонимом Артур Пирожков.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено вчера в 06:54
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку
Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено 04 июля в 03:36
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Футбол
Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант
Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14