Футбол

«Ливерпуль» начал переговоры по форварду «Лилля» ПепеСпорт-Экспресс вчера в 14:22

Нападающий "Лилля" Николя Пепе может перейти в "Ливерпуль", рассказал президент французского клуба Жерар Лопес.
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Президент «Лилля»: «Ливерпуль» провел переговоры с Пепе»

Sports.ruвчера в 17:15

Президент «Лилля» подтвердил интерес «Ливерпуля» к Пепе

Матч ТВ02:55

Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведёт переговоры c Н. Пепе

Чемпионатвчера в 20:03

«Ливерпуль» провел переговоры с форвардом «Лилля»

Советский спорт01:48

Президент «Лилля»: «„Ливерпуль“ заинтересован в услугах Пепе»

Soccer.ruвчера в 16:35

«Лилль»: «Ливерпуль» ведет переговоры с агентами Пепе

Бомбардир.рувчера в 14:33

«Ливерпуль» начал переговоры по форварду «Лилля» Пепе

Спорт-Экспрессвчера в 14:22
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Гаджеты

Apple троллит Google за отношение к данным пользователей

Компания Apple разместила рекламный щит про свою политику конфиденциальности напротив дочерней компании Google Sidewalk Labs в Торонто, пишет издание Business Insider со ссылкой на CTV News Toronto.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол

Каземиро: если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для Бразилии

Если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для нас.
Обновлено в 00:38
Общество

Медведев отдал распоряжение о всероссийской диспансеризации

"Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения России", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО

Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Происшествия

Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены

Обновлено вчера в 17:59
Гаджеты

В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung

Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
Обновлено в 03:07
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Космос

Тайну летающей пирамиды на видео раскрыли российские пользователи Сети

В попытках понять, что за объект снят на видео, пользователи Сети выдвигают самые различные версии.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

В совместных учениях в Кузбассе задействовано свыше тысячи военнослужащих из России и Казахстана

Обновлено в 03:30
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат.
Обновлено вчера в 05:25
Баскетбол

«Оклахома-Сити» обменяет Пола Джорджа в «Клипперс»

«Оклахома-Сити» и «Клипперс» договорились об обмене, в результате которого звездный форвард Пол Джордж станет игроком лос-анджелесского клуба.
Обновлено в 02:02
Экономика

Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%

Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Коц прокомментировал задержание в Ливии двух россиян

Военный корреспондент Александр Коц в беседе с журналистами издания iReactor обратил внимание на то, что подобные задержания людей в Ливии не являются редкостью.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Карта «Тройка» с рисунком панды поступила в продажу

Обновлено в 01:47
Армия и оружие

СМИ: проиранские военные атаковали авиабазу «Хмеймим»

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика

В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Музыка

Блогер Верона из Серпухова снялась в клипе Артура Пирожкова

Блогер Верона, прославившаяся в интернете благодаря зажигательным танцам, снялась в клипе шоумена Александра Реввы, ведущего сольную деятельность под псевдонимом Артур Пирожков.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ

Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено вчера в 06:54
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку

Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено 04 июля в 03:36
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Обновлено в 02:25
Футбол

Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант

Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
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Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский и французский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
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